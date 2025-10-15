La vita va così la commedia sociale e umanissima di Riccardo Milani inaugura la Festa del Cinema di Roma

“La mia casa non ha prezzo” si ostina a ripetere Efisio Mulas, anziano e “antico” pastore del Sulcis rifiutando offerte milionarie per la sua abitazione, la sua terra. A proporgliele è un magnate immobiliarista milanese, convinto che quel territorio ancora intatto del Sud Sardegna, dove giace “la spiaggia più bella del mondo”, prefiguri per lui una miniera d’oro. Ma tal “presidente”, come lo chiamano i suoi impiegati, non ha compreso che l’ostinazione di Mulas è coriacea quanto il granito delle rocce sarde, e che la sua natura è geneticamente connessa all’ancestrale concetto del “furriadroxiu”, ovvero il “tornare a casa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

