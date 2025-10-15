La vita va così' la commedia sociale di Riccardo Milani apre la Festa del Cinema
Roma, 15 ottobre 2025 – "Credo che il dubbio rimarrà fino alla fine. Ci sarà chi la pensa in un modo e chi in un altro. Ma il cinema è fatto di ipotesi e speranza. Non si fanno film su persone a cui non succede nulla". Diego Abatantuono è tra i protagonisti di 'La vita va così', film diretto da Riccardo Milani scelto come apertura della 20ª edizione della Festa del Cinema che arriverà nelle nostre sale il 23 ottobre. Il dubbio a cui si riferisce l'attore è quello che ruota attorno alla storia - ispirata a quella realmente accaduta al pastore Ovidio Marras – di una comunità del sud della Sardegna spaccata a metà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
