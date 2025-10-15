La vita nel limbo di Luca e degli oltre 70 dipendenti del tribunale che oggi sono scesi in piazza
Luca ha 36 anni, è originario della Sicilia e da quasi 4 anni si è trasferito a Monza. Luca è uno degli oltre 70 lavoratori precari che lavorano al Tribunale di Monza e che sono stati assunti dal 2022 con progetti finanzianti dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza). Luca, così come gli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
