La VITA IN DIRETTA | ANDREA SEMPIO ROMPE IL SILENZIO SUL MANDATO AL LEGALE MASSIMO LOVATI

Rai 1 – In esclusiva a “ Vita in diretta”, Andrea Sempio spiega le ragioni della revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati. Andrea Sempio rompe il silenzio e per la prima volta spiega a “Vita in diretta” le ragioni che lo hanno spinto a revocare il mandato al suo legale Massimo Lovati, ribadendo la sua innocenza. “Ho revocato il mandato all’avvocato Lovati. È stata una decisone tutt’altro che presa a cuor leggero. Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato Lovati in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - La VITA IN DIRETTA: ANDREA SEMPIO ROMPE IL SILENZIO SUL MANDATO AL LEGALE MASSIMO LOVATI

Altre letture consigliate

Ottimo risultato per “Vita in diretta” al 21,4% di share e 1 milione 884 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Sabrina Colle rompe il silenzio sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, a seguito delle dichiarazioni della figlia Evelina. Ha poi inviato una lettera anche ad Alberto Matano a La Vita in Diretta a seguito delle pesanti accause che le sono state fatte: https://fanpa.ge/f8 - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Sempio: «Ecco perché ho revocato l'incarico a Massimo Lovati. Il circo mediatico? Non è l'unico motivo» - Andrea Sempio rompe il silenzio e spiega le ragioni che lo hanno spinto a revocare il mandato al ... Riporta leggo.it

Delitto di Garlasco/ Taccia: “Sempio non condivideva più le scelte di Lovati, e a livello mediatico…” - Si parla del delitto di Garlasco a La vita in diretta e l'avvocato di Sempio, Taccia, ha commentato la separazione da Massimo Lovati ... Secondo ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, Lovati: “Spero Sempio mi confermi”/ “Offendere i clienti è una mia strategia” - Il delitto di Garlasco negli studi di Dentro la notizia e La vita in diretta, con le parole dell'avvocato Massimo Lovati: cos'ha detto ... Lo riporta ilsussidiario.net