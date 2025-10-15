LA VITA IN DIRETTA | ANDREA SEMPIO ROMPE IL SILENZIO SUL MANDATO A MASSIMO LOVATI

Andrea Sempio rompe il silenzio e per la prima volta spiega a "Vita in diretta" le ragioni che lo hanno spinto a revocare il mandato al suo legale Massimo Lovati, ribadendo la sua innocenza. "Ho revocato il mandato all'avvocato Lovati. È stata una decisone tutt'altro che presa a cuor leggero. Abbiamo avuto un incontro con l'avvocato Lovati in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile.

