la virtus domina monaco al paladozza non si passa

Bologna, 15 ottobre 2025 – Al PalaDozza non si passa. Guidata da Carsen Edwards e affidandosi ad una difesa che trova i giusti meccanismi per disinnescare gli avversari la Virtus bissa la vittoria dell’esordio col Real e supera anche il Monaco. Dominante sotto i tabelloni (44-32), i bianconeri riescono a controllare il ritmo del gioco e a centrare, con pieno merito la vittoria. Con il rientro di Akele, subito nello starting-five, Dusko Ivanovic lascia in tribuna Derrick Alston Jr apparso in difficoltà in questo primo scorcio di stagione. Il Madison di Piazza Azzarita offre un bel colpo d’occhio con il secondo tutto esaurito, dopo quello con il Real Madrid all’esordio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

