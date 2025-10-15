La villetta di via Scuole a Torre Faro domenica l' intitolazione a Peppe Sanò

Si terrà domenica prossima alle 10,30 presso la villetta di via scuole a Torrefaro, la scopertura di una targa in memoria di Giuseppe Sanò, indimenticato consigliere di quartiere e attivista politico. Saranno lette da Giovanna Manetto alcune poesie scritte da Giuseppe e a seguire, intorno alle 11. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

