Ci avviciniamo alla giornata mondiale dell'alimentazione che si terrà il 16 ottobre ed il pensiero va alla drammatica situazione che vede oltre 700 milioni di persone (di cui circa 150 milioni di minori) nel Mondo non riuscire ad avere accesso al cibo necessario. Una situazione drammatica su cui è doveroso soffermarsi non solo in queste occasioni, non solo nelle ricorrenze. Ed è proprio per questo che con la Fondazione Aletheia un think tank scientifico composto da professionalità mediche di profilo internazionale che analizza il legame tra cibo, stili di vita sani e salute da tempo abbiamo posto questa tematica sotto la lente delle nostre analisi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La vera sfida per vincere la fame nel mondo