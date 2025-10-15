La vera sfida per vincere la fame nel mondo
Ci avviciniamo alla giornata mondiale dell'alimentazione che si terrà il 16 ottobre ed il pensiero va alla drammatica situazione che vede oltre 700 milioni di persone (di cui circa 150 milioni di minori) nel Mondo non riuscire ad avere accesso al cibo necessario. Una situazione drammatica su cui è doveroso soffermarsi non solo in queste occasioni, non solo nelle ricorrenze. Ed è proprio per questo che con la Fondazione Aletheia un think tank scientifico composto da professionalità mediche di profilo internazionale che analizza il legame tra cibo, stili di vita sani e salute da tempo abbiamo posto questa tematica sotto la lente delle nostre analisi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La guerra è finita, ma la vera sfida resta costruire una pace stabile in Medio Oriente. - facebook.com Vai su Facebook
Nell’epoca del gigantismo finanziario, la vera sfida per le imprese è trovare liquidità, ha detto Maurizio Dallocchio a un incontro della serie “Idee per la Crescita, in collaborazione con Repubblica Affari&Finanza. - X Vai su X