La valorizzazione della Via Verde e la trasformazione dell’ex caserma Bucciante alla Settimana europea delle regioni e delle città
La Regione Abruzzo ha partecipato alla XXIII edizione della Settimana europea delle regioni e delle città, in corso in questi giorni a Bruxelles. L’evento, organizzato congiuntamente dal Comitato europeo delle regioni e dalla direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
