La Val d’Enza unita per lo Stato palestinese

Sia la Palestina libera! Uno Stato riconosciuto, libero e sovrano. Israele e Palestina: due popoli e due Stati. Questo il fulcro della mozione del gruppo consigliare Val d’Enza Futura, lunedì 13 ottobre, nel consiglio straordinario dell’Unione Val d’Enza, riunito, a Casa Cervi, a Gattatico, nella sala "Maria Cervi". È una "Proposta per il riconoscimento dello stato di Palestina e la cooperazione fra le città per costruire la pace fra popoli" che:" Richiama lo Stato d’Israele alle sue responsabilità nello sterminio indiscriminato di popolazione civili", esposta dal presidente dell’Unione, Alessandro Spanò (sindaco di Campegine), nel giorno in cui Trump alla Knesset (parlamento israeliano) viene accolto da Netanyahu e continua la liberazione degli ostaggi di Hamas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

