La UEFA vuole cambiare le qualificazioni ai Mondiali per evitare la stortura che danneggia l'Italia
La Uefa sta valutando un cambio di format per le prossime Qualificazioni ai Mondiali, modificandolo sul modello della fase a campionato della Champions League. La formula attuale ha un bug che a questo giro danneggia l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
