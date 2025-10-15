La UEFA vuole cambiare le qualificazioni ai Mondiali per evitare la stortura che danneggia l'Italia

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uefa sta valutando un cambio di format per le prossime Qualificazioni ai Mondiali, modificandolo sul modello della fase a campionato della Champions League. La formula attuale ha un bug che a questo giro danneggia l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

uefa vuole cambiare qualificazioniCosa cambia per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali se Israele viene escluso dalla Uefa - Se sarà così cambierebbe lo scenario anche per l’Italia nelle Qualificazioni ai ... Si legge su fanpage.it

uefa vuole cambiare qualificazioniUEFA, Ceferin conferma: “Nessun cambiamento per gli Europei, ma novità in vista per le qualificazioni” - “L’Europeo in sé non credo cambierà”, ha dichiarato Ceferin, “ma forse le qualificazioni possono essere diverse. Segnala gonfialarete.com

uefa vuole cambiare qualificazioniItalia-Israele, oggi il match decisivo per le qualificazioni mondiali: a che ora e dove vederlo, le probabili formazioni - L'accordo di pace in Medioriente non smorza le tensioni attorno al match decisivo per le qualificazioni mondiali tra Italia e Israele, in programma questa ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uefa Vuole Cambiare Qualificazioni