La tregua a Gaza è fragile Storia della colonia cristiana minacciata

Tv2000.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tregua a Gaza è fragile. Tra Israele e Hamas volano accuse reciproche. Oggi è stato riaperto il valico di Rafah per far passare gli aiuti, mentre si accende il fronte della Cisgiordania. Servizio di Massimiliano Cochi e Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

la tregua a gaza 232 fragile storia della colonia cristiana minacciata

© Tv2000.it - La tregua a Gaza è fragile. Storia della colonia cristiana minacciata

