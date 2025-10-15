La tregua a Gaza è fragile Storia della colonia cristiana minacciata

La tregua a Gaza è fragile. Tra Israele e Hamas volano accuse reciproche. Oggi è stato riaperto il valico di Rafah per far passare gli aiuti, mentre si accende il fronte della Cisgiordania. Servizio di Massimiliano Cochi e Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La tregua a Gaza è fragile. Storia della colonia cristiana minacciata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Tg2000 - La #tregua a #Gaza è fragile. Storia della colonia cristiana minacciata #15ottobre #Tv2000 #MedioOriente #StrisciadiGaza #Israele #Hamas #Palestina @tg2000it - X Vai su X

Alessandro Di Battista. . Il mio intervento a diMartedì sulla tregua a Gaza e sull'ipocrisia dei governi occidentali P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Giovedì 16 ottobre CATANZARO. Parteciperò al TEDX alle 18.30 Teatro Comunale (Corso Mazzini). - Lun - facebook.com Vai su Facebook

Gaza senza tregua. Ancora fuoco, sangue e caos - Accuse a Israele di avere infranto il cessate il fuoco (44 morti), che a sua volta ... Come scrive huffingtonpost.it

Gaza, Tajani: “Tregua molto fragile. Lavorare per la pace giorno per giorno” - “Come abbiamo sempre detto la tregua è molto fragile e bisogna lavorare giorno per giorno per costruire la pace. Riporta msn.com

Ostaggi, aiuti fermi e altri morti: a Gaza, è una tregua fragile - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Ostaggi, aiuti fermi e altri morti: a Gaza, è una tregua fragile" pubblicato il 15 Ottobre 2025 a firma di Riccardo Antoniucci e Stefano Citati ... Si legge su ilfattoquotidiano.it