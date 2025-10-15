Un uomo di 52 anni ha ucciso a coltellate la compagna 29enne che voleva lasciarlo e poi ha tentato il suicidio. È accaduto martedì sera a Milano, nel quartiere di Gorla. Gianluca Soncin, originario di Biella, si è ferito alla gola, è attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda, non in pericolo di vita. La vittima, invece, si chiamava Pamela Genini ed era originaria di Bergamo. Secondo Skytg24, Soncin ha riferito di averla trascinata sul terrazzo prima di toglierle la vita. A chiedere l’intervento del 112 sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla che arrivavano da un appartamento situato al civico 33, in via Iglesias. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La trascina sul terrazzo di casa e la uccide: il terribile femminicidio di Pamela sotto gli occhi dei vicini