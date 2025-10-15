La trascina sul terrazzo di casa e la uccide | il terribile femminicidio di Pamela sotto gli occhi dei vicini
Un uomo di 52 anni ha ucciso a coltellate la compagna 29enne che voleva lasciarlo e poi ha tentato il suicidio. È accaduto martedì sera a Milano, nel quartiere di Gorla. Gianluca Soncin, originario di Biella, si è ferito alla gola, è attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda, non in pericolo di vita. La vittima, invece, si chiamava Pamela Genini ed era originaria di Bergamo. Secondo Skytg24, Soncin ha riferito di averla trascinata sul terrazzo prima di toglierle la vita. A chiedere l’intervento del 112 sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla che arrivavano da un appartamento situato al civico 33, in via Iglesias. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Milano, uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini: “L’ammazza”. La polizia era già alla porta - La vittima ha chiesto aiuto chiamando l’ex fidanzato che ha allertato le forze dell'ordine ... Lo riporta tpi.it
Pamela uccisa a 29 anni dal compagno sul terrazzo di casa. Decine di coltellate, le grida scuotono il palazzo: “Aiuto, aiuto” - L’uomo, classe 1973, l’avrebbe uccisa durante una lite e poi ha provato a togliersi la vita. Segnala msn.com
Pamela Genini, 29enne uccisa dal compagno a coltellate sul terrazzo di casa. I vicini vedono tutto: «Aiuto l'ammazza». L'uomo, Gianluca Soncin, tenta il suicidio - Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Scrive msn.com