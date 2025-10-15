La trascina in terrazza e l' accoltella a morte | 29enne uccisa dal fidanzato a Milano L' allarme dato dai vicini che hanno assistito al delitto
Fermato nella notte per omicidio aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere il 52enne Gianluca Soncin. L’uomo, accusato di aver ucciso la fidanzata 29enne Paola Gemini, ripetutamente accoltellata ieri sera in un appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano, è già interrogato dal pm Alessia Menegazzo all’ospedale Niguarda, dove è attualmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
