La trascina in terrazza e l' accoltella a morte | 29enne uccisa dal fidanzato a Milano L' allarme dato dai vicini che hanno assistito al delitto

Feedpress.me | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermato nella notte per omicidio aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere il 52enne Gianluca Soncin. L’uomo, accusato di aver ucciso la fidanzata 29enne Paola Gemini, ripetutamente accoltellata ieri sera in un appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano, è già interrogato dal pm Alessia Menegazzo all’ospedale Niguarda, dove è attualmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la trascina in terrazza e l accoltella a morte 29enne uccisa dal fidanzato a milano l allarme dato dai vicini che hanno assistito al delitto

© Feedpress.me - La trascina in terrazza e l'accoltella a morte: 29enne uccisa dal fidanzato a Milano. L'allarme dato dai vicini che hanno assistito al delitto

Contenuti che potrebbero interessarti

Accoltella a morte un uomo. Pena ridotta in Appello - Per il dominicano Carlos Nunez uno sconto di sei anni rispetto al primo grado. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Trascina Terrazza Accoltella Morte