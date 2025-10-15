Fermato nella notte per omicidio aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere il 52enne Gianluca Soncin. L’uomo, accusato di aver ucciso la fidanzata 29enne Pamela Gemini, ripetutamente accoltellata ieri sera in un appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano, è già interrogato dal pm Alessia Menegazzo all’ospedale Niguarda, dove è attualmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La trascina in terrazza e l'accoltella a morte: 29enne uccisa dal fidanzato a Milano, era stata minacciata in passato. I vicini hanno assistito al delitto