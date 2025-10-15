La trascina in terrazza e l' accoltella a morte | 29enne uccisa dal fidanzato a Milano era stata minacciata in passato I vicini hanno assistito al delitto
Fermato nella notte per omicidio aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere il 52enne Gianluca Soncin. L’uomo, accusato di aver ucciso la fidanzata 29enne Pamela Gemini, ripetutamente accoltellata ieri sera in un appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano, è già interrogato dal pm Alessia Menegazzo all’ospedale Niguarda, dove è attualmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
++ LA TERRAZZA A MARE PASSA ALLA REGIONE: STORICO PASSAGGIO PER IL SIMBOLO DI LIGNANO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/lignano-sabbiadoro/terrazza-a-mare-lignano - facebook.com Vai su Facebook
La trascina in terrazza e l'accoltella a morte: 29enne uccisa dal fidanzato a Milano. L'allarme dato dai vicini che hanno assistito al delitto - Fermato nella notte per omicidio aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere il 52enne Gianluca Soncin. Segnala msn.com