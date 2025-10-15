La trappola dei fratelli Ramponi | tre carabinieri morti nello scoppio

Un agguato psichiatrico e criminale a chi serve con senso del dovere lo Stato. L’esplosione che distrugge un casolare nella campagna veronese, a Castel d’Azzano, e uccide tre carabinieri è una trappola studiata, preparata da tempo con lucidità feroce da tre fratelli che avevano giurato di non cedere la loro casa. Quando venerdì scorso il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La trappola dei fratelli Ramponi: tre carabinieri morti nello scoppio

La casa di Castel d'Azzano in cui la scorsa notte hanno trovato la morte i tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello era stata attentamente trasformata in una trappola letale.

Una fattoria con una quarantina di mucche, i campi coltivati con ortaggi intorno e al centro la casa in cui erano cresciuti i tre fratelli.

Una fattoria con una quarantina di mucche, i campi coltivati con ortaggi intorno e al centro la casa in cui erano cresciuti i tre fratelli.

Un'imboscata preparata da tempo e scattata all'apertura della porta: che l'esplosione di Castel d'Azzano sia stata intenzionale "non c'è dubbio", secondo il procuratore di Verona Raffaele Tito