La tragedia dei nuovi critici che non leggono non guardano non studiano
Al duecentesimo, ma forse duemillesimo, articolo sul fatto che non sappiamo più niente, non studiamo più, siamo una società talmente ignorante che i nostri nonni con la quinta elementare erano meno ciucci di noi, a questo punto bisogna che io mi scusi con Sara. Ma, prima di arrivare a Sara, devo passare da Marc Maron. Marc Maron è un comico americano scarsissimo di cui una volta non avremmo saputo il nome ma che, nell’epoca della scarsezza istituzionalizzata, è diventato non solo ricco e famoso ma pure rilevante: come ha spiegato bene Fran Lebowitz, con un pubblico di merda non puoi che avere artisti scarsi, perché non c’è una platea esigente che li costringa a essere all’altezza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
