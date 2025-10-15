La tragedia dei carabinieri morti nell’incendio il fratello di Marco Piffari | Non si tirava mai indietro Ha dato tutto per l’Arma

REZZATO – Due dei tre carabinieri morti martedì a Castel D’Azzano in provincia di Verona avevano forti legami nel Bresciano. Il brigadiere capo Valerio Daprà è nato in città e aveva 56 anni. La sua famiglia, però, vive nel Pavese. Sono bresciani i parenti del luogotenente Marco Piffari, nato a Taranto e cresciuto nella provincia della Leonessa: prima a Iseo e poi a Rezzato, dove è andato a scuola. A Iseo qualcuno lo ricorda ragazzino. Lo si vedeva spesso nella zona dove viveva la famiglia: vicino alla chiesa della Madonna della Neve. A Rezzato abita il padre Luigi. La madre è deceduta qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragedia dei carabinieri morti nell’incendio, il fratello di Marco Piffari: “Non si tirava mai indietro. Ha dato tutto per l’Arma”

