La Toscana ha votato ma destra e sinistra in crisi di significato

15 ott 2025

Dalla Toscana ritorna una necessaria riflessione sulla devastante crisi della politica. Una lezione che vale per tutti come rivela la eloquente crescita della percentuale di astenuti (circa dieci punti) a conferma di come la democrazia sia ridotta a pratica circense, a gioco di società, a rumore di minoranze. Il giudizio non cambia anche per la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

