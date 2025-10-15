La tiktoker Rita De Crescenzo andrà a processo per le minacce al deputato Borrelli | Chiese alla camorra di eliminarmi

La tiktoker Rita De Crescenzo, 46 anni, e suo figlio Rosario Bianco, 26 anni, andranno a processo per gli insulti, le minacce e i commenti pubblicati sui social contro Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. L’influencer e il figlio avevano scritto frasi come «Ti distruggo», «Sei un corrotto, un burattino», «Ve ne dovete andare da Napoli», «Chi ti dice bravo deve rimanere paralizzato», «Sei un imbroglione, un camorrista». Queste frasi avevano scatenato una vera e propria ondata di odio social contro Borrelli, sfociato anche in appelli alla camorra per eliminarlo. A febbraio la prima udienza. 🔗 Leggi su Open.online

