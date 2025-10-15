La tiktoker Rita De Crescenzo a processo per le minacce a Francesco Borrelli
Francesco Emilio Borrelli denunciò la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e suo figlio Rosario Bianco dopo alcuni video pubblicati sui social in cui i due avrebbero rivolto offese e minacce al deputato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
