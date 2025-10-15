La tiktoker Rita De Crescenzo a processo per le minacce a Francesco Borrelli

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Emilio Borrelli denunciò la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e suo figlio Rosario Bianco dopo alcuni video pubblicati sui social in cui i due avrebbero rivolto offese e minacce al deputato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tiktoker rita de crescenzoLa tiktoker Rita De Crescenzo a processo per le minacce a Francesco Borrelli - Francesco Emilio Borrelli denunciò la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e suo figlio Rosario Bianco dopo alcuni video pubblicati sui social in cui ... Come scrive fanpage.it

tiktoker rita de crescenzoRita De Crescenzo, la tiktoker a processo per offese e minacce al deputato Borrelli - «Ti distruggo», «Sei un corrotto, un burattino», «Ve ne dovete andare da Napoli», «chi ti dice bravo deve rimanere paralizzato», «Sei ... Da ilmattino.it

tiktoker rita de crescenzoLa tiktoker Rita De Crescenzo in tribunale per diffamazione - Un ristoratore di Castel di Sangro chiede un risarcimento di ventimila euro: «Insultato e costretto a chiudere» ... Come scrive ilroma.net

