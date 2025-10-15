La tigre viziosa
È bene sgombrare il campo da dubbi sin da subito: " " di Sergio Antonielli è un libro che ha il passo del capolavoro. Amato da Elio Vittorini (che lo pubblicò nei “Gettoni” Einaudi nel 1954 e che lo definì “un bellissimo racconto”), Eugenio Montale (“un tour de force di abilità e di fantasia pura”) e Italo Calvino (che in una lettera ad Antonielli ne parla con grande entusiasmo come di una “lieta sorpresa”, “piena d’intelligenza, scritta con limpidezza”), questo tesoro nascosto della letteratura del Novecento riemerge dall’oblio grazie all’attenta e raffinata casa editrice veneziana Palingenia con la cura di Alberto Cadioli che scrive un saggio che mette in luce i caratteri innovativi del romanzo, i temi principali che lo abitano e la sua contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
