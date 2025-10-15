La testimonianza del carabiniere eroe poi musica e sport | il 118 scende in piazza
Il 118 scende in piazza, anzi, nelle piazze in occasione di ‘Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare’. La 13esima edizione della manifestazione ‘Il 118 scende in piazza. Per salvare una vita metti le mani sul cuore’ torna a coinvolgere tutto il territorio e si fa in quattro con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma, #7ottobre '43: i nazisti catturano e deportano 2000 #Carabinieri temendo la loro opposizione al rastrellamento del ghetto. Scopri di più attraverso la testimonianza di Abramo Rossi, Carabiniere reduce dalla deportazione ? https://carabinieri.it/Internet/I - X Vai su X
La puntata di stasera di Chi l'ha visto? si aprirà con la testimonianza di #AntoniettaGargiulo, la donna di Cisterna di Latina sopravvissuta alla strage compiuta nel 2018 dal marito Luigi Capasso. Era il 28 febbraio di sette anni fa quando il carabiniere Capasso - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri, ricordato a Torre di Palidoro il sacrificio del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto. «Atto eroico e testimonianza di fede» - Si è svolta a Torre di Palidoro la cerimonia per l’82° anniversario del sacrificio del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valor militare “alla memoria”, alla presenza del Comandante ... Riporta roma.corriere.it