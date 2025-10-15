La terza maglia oro per gli 85 anni di storia
Il Cesena Fc ed Erreà ieri hanno presentato la nuova terza maglia del Cavalluccio, una divisa disegnata con l’intento di unire eleganza e autorevolezza, in abbinamento alla valorizzazione dello spirito di identità e appartenenza al territorio. La location scelta per il servizio fotografico abbinato al lancio della divisa è stata quella di Palazzo Romagnoli, storica dimora del centro di Cesena. "Tra affreschi storici e atmosfere raffinate – si legge nella nota diffusa dal club – la nuova divisa si fa portavoce di stile ed eleganza, evidenziando tutto il prestigio racchiuso negli ottantacinque anni di gloriosa storia calcistica a tinte bianconere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
La nuova terza maglia della Juventus 2025/26 unisce tradizione e innovazione, con un'elegante grafica ispirata all'uva e una combinazione di colori distintiva che affonda le sue radici nei vigneti del Piemonte. - facebook.com Vai su Facebook
Le foto della terza maglia del #Bologna per questa stagione. I rossoblù la indosseranno per la prima volta questa sera in occasione di #BolognaFriburgo prima al Dall’Ara di #EuropaLeague - X Vai su X
La terza maglia oro per gli 85 anni di storia - Il Cesena Fc ed Erreà ieri hanno presentato la nuova terza maglia del Cavalluccio, una divisa disegnata con l’intento di unire eleganza e autorevolezza, in abbinamento alla valorizzazione dello spirit ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Inter, ecco la terza maglia oro - Un ritorno al giallo oro, che riporta alla mente quella utilizzata nel campionato 1999/2000, quando ... Segnala calciomercato.com
Inter, ecco la terza maglia 2024/25: color oro con inserti che simboleggiano la città di Milano - E' stata lanciata oggi la terza maglia dell'Inter, color oro e completata da simboli della Città di Milano: "Dopo il lancio avvenuto ad agosto all’interno della narrativa di Nike, “Together We Rise”, ... Scrive tuttomercatoweb.com