Il Cesena Fc ed Erreà ieri hanno presentato la nuova terza maglia del Cavalluccio, una divisa disegnata con l’intento di unire eleganza e autorevolezza, in abbinamento alla valorizzazione dello spirito di identità e appartenenza al territorio. La location scelta per il servizio fotografico abbinato al lancio della divisa è stata quella di Palazzo Romagnoli, storica dimora del centro di Cesena. "Tra affreschi storici e atmosfere raffinate – si legge nella nota diffusa dal club – la nuova divisa si fa portavoce di stile ed eleganza, evidenziando tutto il prestigio racchiuso negli ottantacinque anni di gloriosa storia calcistica a tinte bianconere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La terza maglia oro per gli 85 anni di storia