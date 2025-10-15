La terra trema a Felino Collecchio e Sala Baganza | ma è un’esercitazione
La terra ha tremato in Unione Pedemontana Parmense, ma solo per finta. Di reale, però, c’è stata l’attivazione della macchina della Protezione civile. La simulazione del sisma di magnitudo 5, realizzata in occasione della Settimana Nazionale della Protezione civile, ha interessato i territori di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. La scossa è stata registrata con particolare intensità dai rilevatori posizionati all'interno della Solfatara - facebook.com Vai su Facebook
Trema la terra negli Stati Uniti, paura a San Francisco: avvertita una scossa di magnitudo 4.3 a sud-est di Berkeley - 3 Trema la terra negli Stati Uniti: secondo l'United States Geological Survey (Usgs), un terremoto di magnitudo 4. Lo riporta affaritaliani.it