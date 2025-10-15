La tassa di soggiorno sale anche nel 2026 Il no dell’Anci | Soluzione tampone per coprire spese che spettano allo Stato
L’ imposta di soggiorno crescerà anche nel 2026. Il governo intende infatti prorogare la possibilità per i Comuni di incrementare la tassa, trattenendo però il 30% del maggior gettito, da destinare ai fondi per l’inclusione delle persone con disabilità e per l’assistenza ai minori. È quanto si legge in un passaggio del comunicato finale del Consiglio dei ministri sulle misure del decreto economia. Dura la reazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, che si dice contraria al fatto che lo Stato tenga per sé una fetta degli incassi aggiuntivi. E viene criticata la scelta di coprire con entrate che dipendono dai flussi turistici spese importanti per disabili e minori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
