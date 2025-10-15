La sveglia di Senaldi | Ecco cosa frena davvero la crescita

’Sveglia!’. Lo intimano Pietro Senaldi e Giorgio Merli nell’omonimo libro da poche ore in libreria per Marsilio. Giornalista, condirettore di Libero, il primo, docente e consulente strategico di multinazionali e governi il secondo. Senaldi: ma chi deve svegliarsi? E soprattutto per quando è puntata la sveglia? "Il messaggio è rivolto agli italiani. Il tempo a disposizione è un anno e mezzo: abbastanza lungo per prepararsi". A occhio si tratta delle prossime Politiche. "Sì, e attenzione a un particolare: il prossimo Parlamento sarà anche quello che eleggerà il presidente della Repubblica". ’Siamo come i tacchini che aspettano il Natale’, si legge nel libro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

