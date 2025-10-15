La super trattoria che non ti aspetti a due passi dalle Terme di Saturnia

Gamberorosso.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rocchette di Fazio, a una decina di chilometri dalla Terme di Saturnia, c'è la trattoria di Agata Felluga. Un omaggio alla piazza Cacciaconti sulla quale affaccia e al mirabolante background della cuoca autodidatta. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

