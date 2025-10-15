La super trattoria che non ti aspetti a due passi dalle Terme di Saturnia
A Rocchette di Fazio, a una decina di chilometri dalla Terme di Saturnia, c'è la trattoria di Agata Felluga. Un omaggio alla piazza Cacciaconti sulla quale affaccia e al mirabolante background della cuoca autodidatta. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Scopri altri approfondimenti
Giusto ieri sera ho scoperto Trattoria LA CAMPAGNOLA a Chiavari.. Pansoti e Pesce alla Ligure migliori di sempre. Prezzo super giusto e location clamorosa. - facebook.com Vai su Facebook
La trattoria che non ti aspetti a due passi dall'autostrada, tempio della carne (e delle Chianine) - Me le ricordo gialle, forse me lo immagino, ma erano una sorta di bibbia per chi viaggiava tanto in auto. Riporta gamberorosso.it