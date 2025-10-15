La studentessa brianzola che inventa un' app per organizzare la giornata e vince un premio

Seimila studenti e 300 scuole da tutto il mondo ma a spiccare su tutti sono stati un istituto e una studentessa di Monza. Al primo summit internazionale sull’intelligenza artificiale “Next Gen AI” tenutosi a Napoli e conclusosi lunedì 13 ottobre, l’Istituto tecnico industriale Pino Hensemberger –. 🔗 Leggi su Monzatoday.it