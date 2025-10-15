La strage di carabinieri e il dolore dei lavoratori la nota della Sinalp

La Confederazione Sindacale SINALP esprime profondo cordoglio per la tragica perdita dei tre valorosi Carabinieri, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, caduti durante le operazioni di sgombero di un’abitazione a Castel D'Azzano, in via San Martino nel Veneto. Ci uniamo al dolore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

