La strage di carabinieri e il dolore dei lavoratori la nota della Sinalp

La Confederazione Sindacale SINALP esprime profondo cordoglio per la tragica perdita dei tre valorosi Carabinieri, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, caduti durante le operazioni di sgombero di un’abitazione a Castel D'Azzano, in via San Martino nel Veneto. Ci uniamo al dolore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

