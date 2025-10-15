La strage dei carabinieri | tre fratelli fanno esplodere un casolare Uccisi tre militari 25 i feriti

Castel D’aAzzano (Verona), 15 ottobre 2025 – Uno dei carabinieri sopravvissuti alla strage, dimesso dal pronto soccorso, rientra al Comando provinciale di Verona indossando una tuta grigia, perché l’esplosione oltre a lasciare segni impressionanti sul suo volto, bendato, ha distrutto anche i vestiti. Un altro giovane militare, con il collare cervicale sistemato dai medici, riceve l’abbraccio dei commilitoni. Davanti all’edificio qualcuno ha deposto un mazzo con tre gigli. “Sono morti i loro compagni – spiega un collega – il dolore è enorme ma sono forti. Sono carabinieri”. Gli uomini ancora in ospedale hanno ricevuto la visita dei vertici dell’Arma e del ministro della Difesa Guido Crosetto: “Siamo carabinieri, sappiamo di dover rischiare”, spiega uno dei feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La strage dei carabinieri: tre fratelli fanno esplodere un casolare. Uccisi tre militari, 25 i feriti

