MONZA – Più controlli, progetti di educazione e di sensibilizzazione. Prosegue con nuove azioni concrete il progetto “Mobilità Sicura MB“, promosso dalla Provincia di Monza e della Brianza, grazie al finanziamento ottenuto dal bando Upi (Unione province italiane), legato al Fondo contro l’Incidentalità notturna, gestito dal dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dopo i primi mesi di attività, il progetto entra nel vivo con una c ampagna di comunicazione social, nuovi controlli sul territorio da parte della polizia provinciale e l’avvio del percorso educativo nelle scuole superiori, che culminerà il 16 novembre con la posa della “panchina bianca“, simbolo della memoria e dell’impegno contro l’incidentalità stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La strada di notte è terra di nessuno, in Brianza 20 morti e 3.288 feriti: qual è il piano della Provincia