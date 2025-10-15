LA STORIA - Nella piscina dove nascono campioni a quattro zampe

Sara, una piscina e una grande passione che è diventata professione, quella per i cani. Da addestrare e da allenare, da condurre nelle discipline sportive acquatiche riservate ai quattro zampe. Lo splash dog, per esempio, una gara di tuffo in lunghezza. Oppure il freestyle o lo speed water. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it