LA STORIA - Nella piscina dove nascono campioni a quattro zampe
Sara, una piscina e una grande passione che è diventata professione, quella per i cani. Da addestrare e da allenare, da condurre nelle discipline sportive acquatiche riservate ai quattro zampe. Lo splash dog, per esempio, una gara di tuffo in lunghezza. Oppure il freestyle o lo speed water. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
