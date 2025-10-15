La storia e la politica partendo dai Beatles appuntamento con Bersani a Messina
Doppio appuntamento con Pierluigi Bersani domani in Sicilia per discutere di politica nazionale, con uno sguardo sulla nostra regione, partendo dal suo ultimo libro intitolato “Chiedimi chi erano i Beatles: i giovani i politici, la storia”.Si parte oggi da Messina dove, nella sala della Borsa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
