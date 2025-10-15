La storia e la politica partendo dai Beatles appuntamento con Bersani a Messina

15 ott 2025

Doppio appuntamento con Pierluigi Bersani domani in Sicilia per discutere di politica nazionale, con uno sguardo sulla nostra regione, partendo dal suo ultimo libro intitolato “Chiedimi chi erano i Beatles: i giovani i politici, la storia”.Si parte oggi da Messina dove, nella sala della Borsa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

