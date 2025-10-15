La storia di Tanner l’uomo paralizzato che ora può abbracciare le figlie grazie a un chip cerebrale di Neuralink – Il video

Open.online | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo paralizzato negli Stati Uniti è riuscito a riabbracciare le proprie figlie grazie a un braccio robotico controllato dal cervello tramite un impianto Neuralink. Protagonista è RJ Tanner, veterano del Mississippi e quinto paziente al mondo a ricevere il chip sviluppato dall’azienda neurotecnologica di Elon Musk. La sua vita è cambiata nel 2021, quando un incidente motociclistico lo ha reso completamente tetraplegico. Da allora dipendeva dai familiari per ogni attività quotidiana. Ma nell’aprile 2025 è arrivata una svolta: Neuralink lo ha selezionato come paziente per l’impianto di un chip cerebrale. 🔗 Leggi su Open.online

