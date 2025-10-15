La storia di Olivetti Programma 101 il computer italiano che 60 anni fa stupì il mondo
Sessant’anni fa nasceva la Programma 101, il primo computer da tavolo ideato e prodotto in Italia da Olivetti. Un capolavoro di ingegneria e design che anticipò l’era del personal computer, rivoluzionando il modo di calcolare. La sua storia racconta l’ingegno italiano e una. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Spille d'Oro Olivetti - facebook.com Vai su Facebook
Olivetti Programma 101, il primo computer italiano, compie 60 anni - Nell’ottobre 1965 Olivetti presentava a New York la cosiddetta “Perottina”, precorritrice del pc. wired.it scrive
Olivetti Programma 101 compie 60 anni: quando l'Italia anticipò la Silicon Valley - Sessant'anni fa, nel 1965, Olivetti presentava al mondo la Programma 101, la prima calcolatrice programmabile della storia e, di fatto, il primo personal computer. Segnala hwupgrade.it
Era italiano, Olivetti l’inventò “quasi in clandestinità”. Sessant’anni fa nasceva la P 101, il primo personal computer. - Non tutti sanno che l’Italia ha dato un contributo enorme alla storia dei PC inventando col P101 di Olivetti il primissimo modello, usato persino dagli scienziati della NASA al lavoro sulle missioni A ... Da startupitalia.eu