La storia di Brundisium parla anche attraverso le statue | l' incontro
BRINDISI - Il Club per l'Unesco di Brindisi, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi, giovedì 23 ottobre alle 17.00 presso il Museo “F. Ribezzo” di Brindisi, presenta la conversazione: “Tesori senza tempo del Museo Ribezzo. La collezione statuaria”.Dopo i saluti di Mario Criscuolo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
BRINDISI Un imperdibile doppio appuntamento con la storia. Alle 18:00 il solenne “Corteo in onore di Cesare Augusto” per le vie cittadine. A seguire, un immersivo spaccato di “Brundisium ai tempi dell’Appia Antica” al Chiostro dell’Accademia degli Erranti - facebook.com Vai su Facebook
La storia di Giuseppe, Cazzullo: “In questo racconto Dio parla pochissimo, si manifesta in altre forme" - La storia di Giuseppe, raccontata nella Bibbia, è una narrazione sorprendentemente moderna, dove l'interpretazione dei sogni gioca un ruolo centrale. Da la7.it