La storia del pilota automobilistico accusato di stupro nella villa di Schumacher

Un’infermiera sarebbe stata violentata nella tenuta di Schumacher a Gland nel 2019. La vittima ha sporto denuncia due anni dopo la presunta aggressione e ora l’uomo, un pilota automobilistico, vicino a Mick , figlio del campione “Schumi”, rischia il carcere. La vicenda è stata sollevata dal quotidiano svizzero 24heures. L’unico collegamento al caso della famiglia del campione di Formula 1, in vita ritirata e con condizioni di salute riservatissime dopo l’incidente sugli sci nel 2013, è il teatro dell’aggressione: la dimora nel Canton Vaud. La famiglia, riporta il quotidiano, non è coinvolta nel procedimento penale. 🔗 Leggi su Open.online