La storia del pilota automobilistico accusato di stupro nella villa di Schumacher

Open.online | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’infermiera sarebbe stata violentata nella tenuta di Schumacher a Gland nel 2019. La vittima ha sporto denuncia due anni dopo la presunta aggressione e ora l’uomo, un pilota automobilistico, vicino a Mick , figlio del campione “Schumi”, rischia il carcere. La vicenda è stata sollevata dal quotidiano svizzero 24heures. L’unico collegamento al caso della famiglia del campione di Formula 1, in vita ritirata e con condizioni di salute riservatissime dopo l’incidente sugli sci nel 2013, è il teatro dell’aggressione: la dimora nel Canton Vaud. La famiglia, riporta il quotidiano, non è coinvolta nel procedimento penale. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

storia pilota automobilistico accusatoLa storia del pilota automobilistico accusato di stupro nella villa di Schumacher - L'imputato, un caro amico del figlio di Michael Schumacher, soggiornava nella casa di famiglia a Gland. msn.com scrive

storia pilota automobilistico accusatoUn pilota amico del figlio di Schumacher accusato di violenza sessuale su un'infermiera nella villa di Michael in Svizzera - L'imputato è un trentenne australiano che soggiornava nella villa svizzera ... Come scrive msn.com

storia pilota automobilistico accusato“Stupro nella villa di Michael Schumacher”: la denuncia di un’infermiera e il processo al pilota amico del figlio Mick - Una vicenda tenuta segreta per anni: un pilota australiano accusato di aver abusato di un'infermiera dell'équipe medica di Michael Schumacher nella villa di Gland ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Storia Pilota Automobilistico Accusato