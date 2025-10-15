La statistica - Lo rivela uno studio del CIES La classifica resta complicata Ma la rosa aumenta di valore
C’è un ennesimo dato di assoluto rilievo che stride in modo evidente con la classifica che ha relegato fin qui la Fiorentina tra le peggiori squadre di questo campionato ed è quello relativo all’aumento esponenziale del valore della rosa che la squadra viola ha sviluppato nel corso dell’ultimo anno solare (tra ottobre 2024 e ottobre 2025). A rivelarlo è il CIES (il più importante centro di ricerca sulle analisi statistiche del calcio) che nel suo ultimo studio ha confermato come la società di Commisso sia in assoluto la prima squadra italiana (nonché la dodicesima a livello europeo) ad aver accresciuto la stima economica del proprio roster nell’arco degli ultimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
