La stagione del teatro Moderno di Tegoleto 2025 26 Spettacoli sabato e domenica | il programma
Si alza il sipario il 25 ottobre sulla nuova stagione teatrale del teatro Moderno di Tegoleto con 18 spettacoli in cartellone fino ad 22 marzo 2026. Gli eventi sono a cura dell’associazione culturale teatrale gruppo La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Valdichiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
La nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto - Si alza il sipario il 25 ottobre con 18 spettacoli in cartellone fino ad 22 marzo 2026. lanazione.it scrive