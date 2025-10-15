La stagione al cinema teatro San Martino di Levane | il programma Gli eventi il venerdì
Al via la nuova stagione al cinema teatro San Martino di Levane. Un ricco programma di 15 spettacoli tra musica, danza, commedia e riflessione, ma anche spettacoli per famiglie e bambini, con i colori che guidano alla varietà dei generi offerti. Debutto venerdì 17 ottobre, ore 21, con uno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
