La staffetta della torcia olimpica passerà anche da Soave Pressi | Un evento storico che verrà ricordato molto a lungo
La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 farà tappa anche a Soave, la “perla” dell’est veronese. Il suggestivo borgo murato è stato inserito ufficialmente nel percorso del viaggio della torcia olimpica, promosso dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, che culminerà con l’accensione del braciere. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Progetto I(n)spira Pace – Peace Run a Pianiga Venerdì 26 settembre 2025 l’Istituito Comprensivo Giovanni XXIII di Pianiga accoglierà la staffetta mondiale per la pace – Peace Run, con il suo messaggio universale: “Manteniamo accesa la luce della p - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la torcia olimpica. Tappa sui Lungarni per i Giochi del 2026 - Cortina 2026 riscalderà il freddo inverno pisano nel corso del suo viaggio attraverso l’Italia. Scrive lanazione.it