La staffetta della torcia olimpica passerà anche da Soave Pressi | Un evento storico che verrà ricordato molto a lungo

Veronasera.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 farà tappa anche a Soave, la “perla” dell’est veronese. Il suggestivo borgo murato è stato inserito ufficialmente nel percorso del viaggio della torcia olimpica, promosso dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, che culminerà con l’accensione del braciere. 🔗 Leggi su Veronasera.it

