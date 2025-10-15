La squadra inglese della Coppa del Mondo | come potrebbe apparire? Bellingham dentro ma Foden e Grealish mancheranno?

2025-10-15 09:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Inghilterra ha raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo martedì sera vincendo 5-0 sulla Lettonia, lasciando al tecnico Thomas Tuchel quasi otto mesi per definire la sua squadra. Con più di metà stagione rimasta, molti giocatori potrebbero entrare in lizza o perdere il favore grazie alla forma e alla forma fisica, ovviamente. Ma se Tuchel dovesse nominare la sua squadra finale di 26 giocatori oggi, chi sceglierebbe? Il tedesco ha affermato di volere la continuità e di non aver avuto paura di lasciare già fuori i giocatori – con Jude Bellingham, Jack Grealish e Phil Foden che mancano tutti alle nazionali più recenti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com