la squadra acquaroli bis pronta entro il weekend

15 ott 2025

ANCONA "Per la Regione è il momento del coraggio delle scelte da condividere con le parti sociali e con tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle Marche". E’ l’invito che il segretario generale Cisl Marche, Marco Ferracuti (foto), rivolge al presidente Francesco Acquaroli e alla prossima giunta. "Serve un nuovo modello di sviluppo – prosegue – che da un lato faccia crescere la competitività delle imprese e dall’altro garantisca ai lavoratori salari adeguati, sicurezza nei luoghi di lavoro e benessere lavorativo. Obiettivi su cui vanno dirottate le risorse, comprese quella della Zes". Tra le priorità della Cisl c’è la sanità, cosa chiedete al nuovo governo regionale? "La Regione deve rendere più efficiente la rete ospedaliera, evitando i doppioni e puntando sulla specializzazione dei reparti, con un risparmio di risorse da utilizzare per il personale delle case della salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

