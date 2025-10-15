La Spezia capitale della sostenibilità | al via il 1° Forum Internazionale Prendersi cura della Terra
Dal 27 al 30 ottobre 2025, La Spezia ospita il 1° Forum Internazionale “Prendersi Cura della Terra”, evento di portata globale organizzato dal Comune della Spezia e dall’ Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini” in collaborazione con la Ecological Society of America (ESA), la più grande organizzazione scientifica mondiale dedicata allo studio dell’ecologia. Una scelta non casuale: l’ESA ha individuato La Spezia come location virtuosa per le sue politiche ambientali, riconoscendone i risultati raggiunti in tema di sostenibilità e trasformazione urbana. Il Forum si svolge con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Marina Militare, della Regione Liguria, del Parco Nazionale delle Cinque Terre e della Provincia della Spezia. 🔗 Leggi su Panorama.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo Spezia ha chiuso l'esercizio 24/25 con un disavanzo di 26 milioni di euro coperto dal socio di maggioranza con un versamento in conto capitale di 30,7 milioni. Questo il comunicato del club L’Assemblea dei Soci di Spezia Calcio Srl, riunitasi questa mattin - facebook.com Vai su Facebook
Capitale cultura 2028: ufficializzata la candidatura di Sarzana “L’Impavida”, Egidio Banti presiede il Comitato scientifico - X Vai su X
La Spezia si candida a Capitale italiana della Cultura 2027, via libera della giunta - Lo annuncia direttamente Pierluigi Peracchini, sindaco del capoluogo di provincia, al termine della ... Si legge su ilsecoloxix.it