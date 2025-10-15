La Spezia capitale della sostenibilità | al via il 1° Forum Internazionale Prendersi cura della Terra

Dal 27 al 30 ottobre 2025, La Spezia ospita il 1° Forum Internazionale “Prendersi Cura della Terra”, evento di portata globale organizzato dal Comune della Spezia e dall’ Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini” in collaborazione con la Ecological Society of America (ESA), la più grande organizzazione scientifica mondiale dedicata allo studio dell’ecologia. Una scelta non casuale: l’ESA ha individuato La Spezia come location virtuosa per le sue politiche ambientali, riconoscendone i risultati raggiunti in tema di sostenibilità e trasformazione urbana. Il Forum si svolge con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Marina Militare, della Regione Liguria, del Parco Nazionale delle Cinque Terre e della Provincia della Spezia. 🔗 Leggi su Panorama.it

