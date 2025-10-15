La Soprintendenza rassicura | Per il Castello Alfonsino il prossimo passo sono illuminazione artistica e allarme

Ci sono buone notizie dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio del territorio in merito all?illuminazione artistica del Castello Alfonsino e al nuovo impianto di luci per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La Soprintendenza rassicura: «Per il Castello Alfonsino il prossimo passo sono illuminazione artistica e allarme»

