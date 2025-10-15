La sindaca Carnevali incontra il colonnello Dario De Masi
La Sindaca Elena Carnevali ha incontrato, mercoledì 15 ottobre, il Colonnello Dario De Masi, Comandante del 7° Reggimento Difesa CBRN di Cremona, insieme al Presidente della Sezione ANA di Bergamo Giorgio Sonzogni e a Carlo Macalli, già Presidente. L’incontro si inserisce nel solido legame nato durante l’emergenza Covid, che ha colpito così duramente le famiglie e la società tutta, quando il Reggimento intervenne in aiuto della città e della provincia. Il loro apporto così rilevante è stato premiato dalla medaglia d’argento al valore dell’Esercito. La Sindaca ha espresso gratitudine per il valore, la solidarietà e lo spirito di servizio dei militari, ribadendo il ringraziamento di Bergamo e la volontà di proseguire le relazioni di vicinanza e stima costruite in quegli anni difficili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
