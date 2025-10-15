la sezione 8 di sovicille chiude ultima

Ci sono primati e primati. Quello della sezione 8 del Comune di Sovicille, alla scuola primaria Rodari di San Rocco, non è esattamente un vanto: su 3.922 sezioni elettorali della Toscana, è stata l’ultima a chiudere i conteggi con un enorme ritardo. Circa alle tre di ieri mattina, quindi dodici ore dopo l’inizio dello spoglio e oltre tre ore dopo la chiusura del penultimo ritardatario (nel collegio Firenze 1), finalmente si è venuti a capo di una situazione che si era incredibilmente ingarbugliata, con tentativi di intervento a tutti i livelli per sbrogliare la matassa. A quanto si racconta, non tornava il numero delle schede scrutinate rispetto a quelle indicate sui registri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

