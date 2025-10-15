La doccia fredda è arrivata proprio il primo giorno di scuola, lo scorso 15 settembre, quando l’ istituto comprensivo con un provvedimento ha assegnato un numero di ore settimanali di sostegno inferiore a quello fissato dalla commissione per venire incontro alle esigenze del bambino, alunno portatore di una disabilità certificata ai sensi della legge 104 del 1992. Un duro colpo da digerire per la famiglia, che per tutelare il figlio non ha esitato a bussare al Tar per chiedere l’annullamento della decisione dell’istituto scolastico. L’episodio si è verificato in un istituto comprensivo della città, nel quale il piccolo frequenta la scuola primaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scuola taglia le ore di sostegno. I genitori dell’alunno bussano al Tar