La scienza diventa spettacolo | sul palco elettroni e algoritmi
LA MANIFESTAZIONE. Nel calendario del festival BergamoScienza anche gli appuntamenti rivolti alle scuole. Due giorni con Luca Perri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La scienza diventa spettacolo all’#espravenna! Il 18 e 19 ottobre vivi due giornate speciali con Leo Scienza: esperimenti, scene teatrali, laboratori creativi e attività interattive che coinvolgeranno tutta la famiglia. Sabato: Missione Pianeta Futuro Domenica: - facebook.com Vai su Facebook
La scienza diventa spettacolo: sul palco elettroni e algoritmi - Nel calendario del festival BergamoScienza anche gli appuntamenti rivolti alle scuole. Scrive ecodibergamo.it
Scienza in musica con Mauro Ferrari - Amore e ricerca scientifica, il motore di una carriera che lo ha portato dall'Italia ai centri d'innovazione scientifica più avanzati al mondo, negli Stati Uniti. Da rainews.it
Fosforo, se la scienza fa spettacolo - Potrebbe essere questo l’ideale slogan del festival "Fosforo", che da domani a domenica riempirà il centro storico e il lungomare di Senigallia di laboratori, incontri ... Riporta ilrestodelcarlino.it